MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Mersin'de ise Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eşzamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.