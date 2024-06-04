Sapık FETÖ’cüyü aklamışlardı! 4 gün zaman aşımı ile kurtuldular

FETÖ'nün Körfez Dersaneleri'nde görev yapan öğretmen Fatih Çelik, bilgisayarında bulunan dershanedeki öğrencilerin etek altı görüntüleri nedeniyle 2013 yılında gözaltına alındı. Daha sonra Fatih Çelik'in bilgisayarında ele geçirilen etek altı görüntüler yok edilirken, şüphelinin gözaltına alındığında yazılan tutanaklar da değiştirildi. Adliyeye sevk edilen Fatih Çelik delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.
ADLİYEDE POLİSE TEHDİT
2015 yılında öğretmen Fatih Çelik'in etek altı görüntüleri yok ettikleri gerekçesiyle Fetöcü oldukları iddia edilen bazı polisler yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan polisler adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen polisler koridorda beklediği esnada Ahlak Büro Amiri Nazmi Muslu, Emniyet Müdürü Gökhan Sezer'e hesap soracağını söyledikten sonra küfürler yağdırdı.
HAKARET VE TEHDİTLER RAPORA YANSIDI
Yaşanan olay sonrasında adliyede görevli polisler şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında olayın yaşandığı ana ait ses kayıtları bilir kişiye gönderildi. Bilir kişi tarafından yapılan inceleme sonucunda tehdit ve hakaretler rapora da yansıdı. 2015 yılında hazırlanan raporda, erkek şahıs 1'in ifadelerine yer verildi. Bu ifadelerde, "Benim eşim hamile bakacağız. Eğer öyle cürük mürük şey olursa düşük müşük onun anasının a. bacağımı sokacağım" raporun devamında ise, "Aranızda 5-10 tane şerefsiz var. Müdürünüz de dahil. O. çocuklarına bunların hepsini söyleyin tamam mı. İnlesin burası ve onlar buraya geldiğinde böyle rahat bizim gibi duramıycaklar ha. Köpek gibi gelecekler. Köpek gibi gidecekler" ifadeleri raporda yer alır.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından şüpheliler Abdullah Kanmaz ve Salih Cüneyt Yurdakul'un "Zincirleme şekilde tehdit" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis, şüpheli Nazmi Muslu'nun ise "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle 4 Mart 2016 tarihinde dava açıldı.
8 YILLIK YARGILAMA ZAMAN AŞIMI BİTER BİTMEZ KARARA BAĞLANDI
İzmir 31. Asliye Ceza Mahkemesinde 8 yıldır devam eden yargılamanın ardından 14 Mayıs 2024 tarihinde karar çıktı. Kararda Cüneyt Yurdakul suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat edilirken, Abdullah Kanmaz ve Nazmi Muslu'nun zaman aşımı nedeniyle davasının düşmesine karar verildi.
ŞÜPHELİYE 4 GÜNLÜK KIYAK
Kararın verildiği tarih ise dikkat çekici. Abdullah Kanmaz hakkında verilen zaman aşımı kararı 8 yıllık sürenin üzerinde sadece 4 günün geçmesinin ardından verilirken, Nazmi Muslu hakkında verilen zaman aşımı ise 8 yıllık sürenin üzerinden 2 ay 10 gün geçmesinin ardından verildi.