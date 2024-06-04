Sapık FETÖ’cüyü aklamışlardı! 4 gün zaman aşımı ile kurtuldular

HAKARET VE TEHDİTLER RAPORA YANSIDI

Yaşanan olay sonrasında adliyede görevli polisler şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında olayın yaşandığı ana ait ses kayıtları bilir kişiye gönderildi. Bilir kişi tarafından yapılan inceleme sonucunda tehdit ve hakaretler rapora da yansıdı. 2015 yılında hazırlanan raporda, erkek şahıs 1'in ifadelerine yer verildi. Bu ifadelerde, "Benim eşim hamile bakacağız. Eğer öyle cürük mürük şey olursa düşük müşük onun anasının a. bacağımı sokacağım" raporun devamında ise, "Aranızda 5-10 tane şerefsiz var. Müdürünüz de dahil. O. çocuklarına bunların hepsini söyleyin tamam mı. İnlesin burası ve onlar buraya geldiğinde böyle rahat bizim gibi duramıycaklar ha. Köpek gibi gelecekler. Köpek gibi gidecekler" ifadeleri raporda yer alır.