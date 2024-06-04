Sertifikalı saadet zinciri: 1 milyar dolarlık vurgun

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 yıllık titiz çalışmasında 3 bin şüpheli tek tek incelenmiş, ana kadrodaki 127 şüpheli geçtiğimiz günlerde operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon sonucunda 1 milyar lira değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır mal varlığına el konulmuştu.Örgütün 4 yılda 40 bin kişiden toplam 1 milyar dolar vurgun yaptığı ortaya çıktı. Yüzde 30 kazanç vaadiyle sistem kuran örgütün, sistemin güvenli olduğunu göstermek için birçok ünlü ismi zincire kattığı, bunların başında gelen yazar Aşkım Kapışmak'ın örgütün yöneticileriyle birlikte 'Eğitim ve Bilgilendirme Kampı' adı altında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde toplantılar yaptığı belirlendi.Bu toplantılara katılanlara verilen sertifikaya SABAH ulaştı. Türkiye'nin yanı sıra başka birçok ülkede yürütülen faaliyet sonrası paraların kripto borsası üzerinden yurtdışına aktarıldığı ve yabancı bir ülkede gayrimenkul yatırımı yapıldığı tespit edildi. Dün Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 71'i adli kontrol ve yurtdışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı. 47 şüpheli ise nöbetçi hakimlik tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden yazar Aşkın Kapışmak da savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Organize suç örgütünün yurtdışından Türkiye'ye uyarladığı Smart Trade Coin sistemi, aylık yüzde 30 kazanç vaadiyle sisteme dahil edecekleri kişiler için paket sattıkları, paketlerden ücret alınmasına da "Sistem bir robot yazılımla çalışıyor. Robot 7/24 sizin adınıza çalışıyor. Yatırdığınız para, kripto para piyasasında değerlendiriliyor. Sizin adınıza alım-satım yapılıyor" şeklinde bir gerekçe gösterdikleri belirlendi. Para aktarılacak olan kişilere ise; 3'üncü şahıslar üzerine açılan banka hesapları gönderildi.