Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesine ait maden ocağında göçük meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Gelik İşletmesinde meydana gelen göçükte 2 maden işçisi göçük altında kalırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, Polis, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

2 işçi göçük alırken kurtarma çalışmalarına başlanırken, göçükte kalan işçilerin Tevfik Soy ve Harun Kara isimli madenciler olduğu bildirildi.

Meydana gelen göçükte yapılan çalışmalar sonucunda göçük altında kalan Tevfik Soy'un hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer maden işçisi Harun Kara'nın yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Göçük altında kalarak hayatını kaybeden Tevfik Soy'un Bartın'lı ve 3 yaşında olduğu bildirilirken, 2019 yılında TTK'ya işbaşı yaptığı öğrenilirken, evli ve 2 çocuğu olduğu verilen bilgiler arasında yer aldı.