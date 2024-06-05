1 Mayıs olaylarına ilişkin yeni iddianame

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 28 polis memurunun yaralandığı olaylara karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik, birden fazla operasyon düzenlenmişti. Geçtiğimiz günlerde 30 şüpheli hakkında 17'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Yürütülen soruşturma devamında yeni bir iddianame düzenlendi.

YENİ İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, 8'i tutuklu 12 sanık yer aldı. İddianamede, Fatih ilçesi Saraçhane bölgesinde güvenlik güçlerine karşı taşlı ve sopalı saldırı düzenlenmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İSTENEN CEZALAR

Şüpheliler hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Nitelikli Mala Zarar Verme", "Kemik Kırığı Oluşacak Nitelikte Kasten Yaralama" suçlarından toplamda 3 yıl 8 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi.