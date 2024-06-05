9 yaşındaki Emir Mete Durna’nın ailesi: Yasa hemen çıksın, kimse acı yaşamasın

Van'da geçen yıl köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Emir Mete Durna'nın amcası, sahipsiz köpeklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istiyor. İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı sitenin bahçesinde geçen yıl 30 Ocak'ta oyun oynarken köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki Durna, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çocuğa saldıran köpeğin sahibi H.K., 24 Ekim 2023'te Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. H.K. ifadesinde barınaktan aldığı köpeği tavuklarını öldürdüğü için sokağa bıraktığını söylemişti. Amca Mehmet Şirin Durna, başka çocukların hayatını kaybetmemesi için sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep ediyoruz. Sahipsiz hayvanlarla ilgili hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeleri destekliyoruz. Çocuklar evlerinin önünde bile güvende değil. Yeğenimin acısını unutamayan anne, baba ve kardeşlerinin durumu halen düzelmedi. Psikolojik tedavi görüyorlar. Bu acı tarifsiz. Yasal düzenleme gecikmeden yapılmalı. Başka insanlar üzülmesin, yaşadığımız acıyı başkaları yaşamasın. Başka çocuklar ölmesin, bunun için gereken önlemler alınsın" diye konuştu.Köpeklerin yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu dile getiren amca Durna, "Sürü halinde dolaşıyorlar. Biz yetişkinler bile tedirgin oluyoruz. Köpekleri toplamak zor değil. Doğru koşullar hazırlanmalı. Beklentimiz yeni düzenlemelerin etkili olması" dedi. AAAdıyaman'da Altınşehir Mahallesi halkı, anne ve 2 yavru kediyi öldüren sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istiyor. Saldırının olduğu Gazihan Caddesi üzerindeki işletmenin sahibi Meryem Uçar, işyerinin güvenlik kamerasının da kaydettiği olayda köpeklerin anne ve yavru 2 kediyi parçaladığını söyledi. Kentte çok sayıda sahipsiz köpeğin bulunduğunu dile getiren Uçar, "Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Başıboş köpekler çeteleşmişler. Sokaklarda insanlara yaşam hakkını bırakmamışlar" dedi. İHAErzincan İnönü Mahallesi'nde Mübin Şiltu, Kurban Bayramı'nda kesmek için 2 koyun aldı ve evinin bahçesine bağladı. Bahçeye giren 5 başıboş köpek, koyunlara saldırarak telef etti. Şiltu, köpekleri kovalamaya çalışsa da bu kez kendi saldırıya uğradı. Bahçeden çıkan köpekler yoldan geçmekte olan küçük kıza da saldırdı. Saldırıyı gören ev sahibi Şiltu, köpekleri kovalayarak çocuğa zarar vermesini önledi. Şiltu'nun eşi Neşe Şiltu, "Hayvanseverler çok istiyorlarsa bu köpekleri evlerinde sahiplensinler" diye konuştu.İstanbul Arnavutköy'de hayvancılık yapan Recep Kapçak ve kardeşi Mehmet Kapçak'ın iki koyunu da başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucunda telef oldu. Kapçak "Bu köpeklere bir çare bulunması gerekiyor" dedi. AAadde ve sokaklarında sahipsiz hayvanlara rastlanmayan İtalya'da, bu konunun çözümünde zorunlu kısırlaştırma politikası, belediye destekli barınaklar ve çip takılması gibi uygulamaları getiren ve 1991'de kanunlaşan "281" numaralı yasa büyük rol oynuyor. İtalya'da başıboş hayvan, güvenlik güçlerince veterinere götürülüyor. Sağlık taramasından geçirilen hayvanın çipi varsa sahibine ulaşılmaya çalışılıyor. Çipi olmayan hayvanlar ise bölge ya da yerel yönetimlerce fonlanan barınaklara ya da özel kuruluşların barınaklarına gönderiliyor. Hayvan, sahibi tarafından terk edilmişse veya sahibi ceza ödemeye razı olup hayvanı yine de almıyorsa, 60 günün sonunda başka biri tarafından gerekli uygunluk kontrolleri sonrasında sahiplendiriliyor. Sahiplendirilemeyen hayvanlar ise halkın yerel yönetimlere ödediği vergilerle fonlanan barınaklarda kalmaya devam ediyor. AA