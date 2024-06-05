Alanya’da CHP Mahmutlar Belediyesi’nin yolsuzluk davası sil baştan görülecek

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmada yolsuzluk iddiasıyla tutuksuz yargılanan dönemin Mahmutlar Belediye Başkanı Ali Çelik ve 17 kişinin yargılandığı davaya tutuksuz 2 sanık katılırken, diğer sanıklar duruşmaya katılmadı. Mahkemeye sanık avukatları da katıldı.

MAHKEME SİL BAŞTAN YENİDEN GÖRÜLECEK

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 11 yıldır süren CHP'li Mahmutlar Belediyesi'nin yolsuzluk davasına 13 avukat katıldı. Duruşmada sanık avukatları bilirkişi raporuna itiraz ederek müvekkillerinin beraatini istedi. Diğer sanık avukatları ise bilirkişi raporlarının yeniden düzenlenmesi için ücret ödenmemesini talep ederken, Ali Çelik'in avukatı ise raporlarının yanlı olarak tutulduğunu ve görevleri dışına çıktıklarını söyleyerek raporlarının geçersiz olarak kabul edilmesini talep etti. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 'Suç örgütü kurarak, yönetmek, üye olmak, bu örgüt faaliyetleri çerçevesinde ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, yediemin ifasına fesat karıştırmak' suçlarından 25 Şubat 2013 tarihinde Antalya İl ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince CHP'li Mahmutlar Belediye Başkanı Ali Çelik ve 35 kişinin gözaltına alındıktan sonra Çelik ile birlikte 31 kişinin tutuklandığı davanın yeniden görülmesine karar verdi.

DURUŞMA 7 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti duruşmanın yeniden görülmesini, bilirkişi raporunun yeniden düzenlenmesini ve eksiklerin giderilmesi için duruşmanın 7 Kasım tarihine ertelenmesini kararlaştırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kasım 2011'de yapılan 13 ihbarın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Antalya il ve Alanya ilçe Jandarma komutanlıkları 25 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 06.00'da Alanya, Antalya ve Manavgat'ta 32 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, CHP'li Mahmutlar Belediye Başkanı Ali Çelik ve 35 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar 3 günlük jandarma sorgulamasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Zanlılar 'suç örgütü kurarak, yönetmek, üye olmak, bu örgüt faaliyeti çerçevesinde ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, yediemin ifasına fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında bir belediye başkanı, iki Mahmutlar Belediye Meclis Üyesi, 11 Mahmutlar Belediyesi çalışanı, bir Kargıcak Belediyesi çalışanı, bir Mahmutlar'da faaliyet gösteren banka görevlisi, 16 esnaf ve serbest meslek sahibinin bulunduğu açıklanmıştı. Jandarma tarafından belediye, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bazı bilgisayar ve dosyalara el konulmuştu.

BAŞKAN İLE BİRLİKTE 31 KİŞİ TUTUKLANDI

Alanya Adliyesine sevk edilen 36 kişiden 5'i savcılık soruşturmasında serbest bırakılırken, belediye başkanı Çelik ile birlikte 31 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık ve nöbetçi mahkemenin ifade alması yaklaşık bir günü buldu. Nöbetçi mahkeme tarafından Belediye Başkanı Ali Çelik ile birlikte Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ç., Yazı İşleri Müdürü Mehmet A., İmar Müdürü Sezai K., Suat G., Emre Ö., Sabri A., Servet Ç., Hikmet Sami Ö., Fatih N., Selçuk C., Serkan S., Hasan B., Turgut D., Hasan Ç., Özgürcan K. ile Aziz S. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nin kapalı kısmına konuldu. 14 kişi ise serbest kaldı. Tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edilirken, jandarmanın camları perdeli aracı ile adliyenin mahkum girişinden içeri alınmıştı. Tutuklananlar da aynı şekilde cezaevi araçlarının adliye girişine yanaştırılarak araca bindirilip cezaevine götürülmüşlerdi.