Bodrum’da patlayan ishale hattı israfa neden oldu: MUSKİ Genel Müdürü Şengül’ün, su tasarrufu çağrısı pes dedirtti!

Gözde turizm merkezi Bodrum'da, bir türlü çözülemeyen altyapı sıkıntısı vatandaşı canından bezdirdi. Turizm sezonun başlaması ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle suya olan ihtiyaç daha da artarken, patlayan ishale hatları israfa neden oldu. Bodrum'da son olarak ana içme suyu hattında arıza meydana geldi. İsale hattının bakım-onarım çalışmaları yüzünden Bodrum'un mahallelerinde saatlerce su kesintisi yaşandı.

MUSKİ MÜDÜRÜNDEN MANİDAR PAYLAŞIM

Bodrum'da patlayan isale hatlarından dolayı tonlarca su israf edilirken bir çözüm bulamayan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül'den manidar açıklama geldi. Şengül, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda su tasarrufu çağrısında bulundu. Şengül, "İçme ve kullanma suyunun tasarrufu ve geri dönüşümü konusunda önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İçme suyu arıtma tesislerimizde suyun arıtılması ve vatandaşlarımıza sağlıklı olarak sunulması konusunda yaptığımız çalışmaların yanı sıra yeni projelerle de bu gelişimi sürdüreceğiz. Ayrıca atıksuyun geri kazanımı ile de hem çevreyi korumaya hem de buradan elde edilen suyun yeşil alan sulamasında kullanılmasını sağlıyoruz. Böylelikle her bir su damlasını korumaya ve en verimli şekilde kullanılmasını amaçlıyoruz. Ancak bunlar sadece kurum veya kuruluşun değil halkımızla birlikte tasarruf yapılırsa değer kazanacak yatırımlar. Tüm vatandaşlarımızdan tek arzum yaşamın kaynağı olan suyu birlikte koruyalım ve elimizden geldiğince tek bir damlayı boşa harcamadan tasarruf edelim" ifadelerini kullandı.