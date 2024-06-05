DEM Parti’den Meclis’te kayyum provokasyonu

TBMM Genel Kurulu dün DEM Parti milletvekillerinin provokasyonuna sahne oldu. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, DEM Parti milletvekillerinin, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını protesto için gerçekleştirdiği kürsü eylemi sırasında birleşimi açtı. Karaca, eylemi sürdüren milletvekillerini uyardı. DEM Parti milletvekillerinin kürsüyü terk etmemesi üzerine Karaca, gürültü ve kavga nedeniyle çalışmalara devam edilmeyeceğini belirterek alınan karar gereği birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. Birleşimin kapanmasının ardından DEM Parti'li milletvekilleri sloganlar attı. Kürsü işgali ve sloganların sürmesi üzerine AK Parti milletvekilleri ayağa kalkarak, "Kahrolsun PKK, Meclis'te terörist istemiyoruz" şeklinde bağırdı. Bu sırada milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.