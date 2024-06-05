FETÖ’nün çiftliğindeki yeğeninden bomba ifşalar: Gülen darbeyi kulağıma fısıldadı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlikten kaçırılmasının ardından birbirine düşen FETÖ'cüler ifşalara devam ediyor. Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, önceki gün katıldığı canlı yayında örgütün içindeki pislikleri yıllardır anlatmaya çalıştığını öne sürerek birçok ifşada bulundu.Türkçe olimpiyatlarında görsel yönetmenlik yaptığını belirten Ebuseleme Gülen, Ocak 2016'da Ali Sami Yıldırım'ın talebi üzerine Adil Öksüz'ün evinde görüştüklerini aktardı. Görüşmede; Adil Öksüz'ün, kendisinden; gençlere yönelik bir oyun için 4 milyon dolar harcadıklarını ancak ilerleme kaydedemediklerini anlatıp Recep Tayyip Erdoğan'ı hırsız-katil gibi gösteren yüksek kalitede bir oyun yapmasını istediğini kaydetti.İlerleyen günlerde Ali Sami Yıldırım'ın kendisini bu kez Pensilvanya'daki çiftliğe götürdüğünü belirterek şöyle konuştu: "Fetullah Gülen kulağımın dibine geldi. Dudağı kulağıma dokunuyordu. 'Arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'de bütün kurumlar el değiştirecek. Siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazı olun, renk vermeyin' dedi."Darbe girişiminin ardından Fetullah Gülen'in yanına tekrar gittiğini de anlatan Ebuseleme Gülen, "Adil Öksüz ile bana bir proje vermiştiniz. Oyun hazırlıyorduk. Onu ne yapalım, devam ettirelim mi?' diye sordum. O da 'Bana aman aman o ismi ağzına alma, o projeyi de iptal edin' dedi" ifadelerini kullandı.