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Giriş Tarihi: 5.6.2024 09:58

Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ terör örgütü üyesi olan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Neslihan ÖZBOZKURT
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda; terör örgütü üyesi olan 3 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konulurken, yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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