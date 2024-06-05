Kahraman pilotlardan büyük fedakârlık

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Eğitim uçağının kırıma uğraması sonucu olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, uçaktaki pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in şehit olduğunu belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.SF-260D tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun şehit olduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın ayçekirdeği tarlasına düştüğü görüldü. Uçağın enkazında Ankara'dan gelen ekip, inceleme çalışmaları yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldü.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Kayseri'de meydana gelen uçak kazasında şehit düşen 2 pilot için Türkiye'ye başsağlığı diledi.