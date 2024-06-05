Kentsel dönüşümün reklamı var kendisi yok

Küçükçekmece'de geçtiğimiz pazar günü 1 kişinin ölümü, 8 kişinin de yaralanmasına neden olan 3 katlı binanın çökmesi, olası İstanbul depreminde yaşanacak felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise bir kez daha kentsel dönüşümde sınıfta kaldı. İBB yönetimi 2020 yılında başlatılan hızlı tarama yönetimine 160 bin talep alındığını, bunlardan ancak 35 binini inceleyebildiklerini bildirmişti. Test yapılan binalardan bin 556 yapının ise kendi yükünü dahi taşıyamayacak durumda olduğu açıklanırken, bu binalardan bugüne kadar sadece 178 binanın yıkımı gerçekleştirebildi.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün de hasar tahmin tespitine göre olası bir depremde yaklaşık 200 bin yapının kullanılamaz hale geleceğini öngördüklerini aktardı. CHP'li İBB Meclis üyelerinin Üsküdar, Esenler, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Tuzla'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını engellemek ve durdurmak için 46 ayrı dava açmasının yanı sıra Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetiminin son 5 yılda Bahçelievler'de sadece 1 yapıyı dönüştürdüğü, Arnavutköy'de ise hiçbir dönüşüm çalışması yapmadığı öğrenildi. İBB, Bahçelievler E-5'in üzerinde günlük 3 milyon kişinin geçtiği bölgede dönüşümünü yaptığı binaya ise herkes görsün diye devasa boyutta KİPTAŞ tabelası asıldı. Görenler 'reklam dönüşümü' yorumunda bulundu.