Sokak hayvanlarını tehlikeli bulma oranında artış

Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde 2 bin 275 kişiyle yaptığı Sokak Hayvanları Araştırması'nı yayınladı. İki yıl öncede yapılan araştırmada göre sokak hayvanları ile ilgili vatandaşların tepkilerinde artış gözlemlendi. Araştırmada sokak hayvanlarını tehlikeli bulma oranı 2022'de yüzde 41,3 iken bu oran 2024 yılında yüzde 6,6 artış göstererek yüzde 47,9'a kadar yükseldi. Sokak hayvanlarının tehlikeli olup olmadığıyla ilgili fikri net olmayanların oranı ise yüzde 4,9'dan 3,7'ye geriledi.

İLK TERCİHİ BARINAKLAR

Araştırmada, insana saldıran köpeklere ne yapılacağı sorusuna ise 2022 yılında yüzde 40,5'i barınaklara bırakılmalı derken, 2024 yılında bu oran 42,4 oldu. Vatandaşların sokak hayvanlarının barınaklara bırakılması tercihinin ardından ise 2022 yılında rehabilite edilmesi gerektiğini belirtirken, 2024 yılında bu cevabın yerini itlaf edilmeli/uyutulmalı cevabı 2'inci tercihe yükseldi.

YÜZDE 74,8 KISIRLAŞTIRILMALI DEDİ

Yapılan araştırmada "Sizce Sokak Hayvanları toplanıp barınaklara götürülmeli midir?" sorusuna ise yüzde 48,6'sı sokak hayvanlarının toplanıp barınaklara götürülmesi yönünde görüş belirtirken yüzde 46,1'i doğal hallerine bırakılması gerektiğini savundu. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması yönündeki cevaplarda ise artış gözlemlendi. 2022 yılında sokak hayvanlarının kısırlaştırılması gerektiğini savunanların oranı yüzde 67,2 iken 2024 yılında bu oran 74,8'e yükseldi.