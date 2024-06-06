DEM’li belediye başkanının Erdoğan’ın fotoğrafını indirdiği görüntüler ortaya çıktı

DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un 31 Mart seçimlerini kazandıktan sonra 5 Nisan tarihinde mazbatasını alıp makamına geçtikten sonra makamında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ortaya çıktı. İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alıp makama geçen DEM Partili Başkan Erol, makam arkasında duvarda asılan olan Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını indirdi.

ALKIŞ TUTUP ZILGIT ÇEKTİLER

DEM'li belediye başkanı Erol, makam odasına geçtiğinde "Bunu indirdikten sonra resim alalım" şeklindeki skandal sözleri görüntülere yansıdı. Erol'un bu sözleri üzerine görüntüde yer almayan kalabalık grup, zılgıt ve alkışlarla destek verdi.

AK PARTİLİ TUNCER'DEN TEPKİ

Şanlıurfa'nın ünlü türkücülerinden Mahmut Tuncer'in oğlu ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Doç. Dr. M. Umut Tuncer, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un bu hareketine sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Tuncer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indiren DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol: 'Devlet tanımıyorum, Cumhurbaşkanı tanımıyorum, yasa-mevzuat tanımıyorum' tavrını, had bilmezliğini kınıyorum. Bu millet ne reisini ne de ihaneti unutur.