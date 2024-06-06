Şehit pilotlara son görev

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan önceki gün havalandıktan bir süre sonra düşen eğitim uçağında şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız (50) ve Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in (48) naaşı Kayseri'deki askeri törenin ardından İzmir'e gönderildi. Şehit pilotlar için bu kez de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askeri tören yapıldı.Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İzmir Valisi Süleyman Elban, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları omutanları, belediye başkanları, kaymakamlar ve askeri erkân ile şehitlerin eş, çocuk ve yakınları katıldı. Törenin ardından Gökhan Özen'in cenazesi, memleketi Eskişehir'e götürülerek Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne defnedildi. Şehidin Ankara Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli ağabeyi Pilot Kıdemli Albay Muharrem Özen de kardeşinin naaşı önünde asker selamı verdi.Şehit Uğur Yıldız'ın naaşı da askeri cenaze aracıyla İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camii'ne getirildi. Burada dua edilerek helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Törende şehit Albay Yıldız'ın eşi Hande, kızı Azra ve babası Kemal Yıldız, taziyeleri kabul etti. Şehidin eşi Hande ve kızı Azra Yıldız ile yakınları, tabuta sarılarak ağladı; şehidin kızı Azra, babasının künyesini boynuna taktı. Şehidin naaşı Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.