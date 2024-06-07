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Giriş Tarihi: 7.6.2024 13:09 Son Güncelleme: 7.6.2024 13:12

AK Parti Milletvekili Gökçek’ten CHP’ye PKK tepkisi

TBMM Genel Kurul’da kürsüye çıkan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Diyarbakır Milletvekili Türkan Elçi’nin PKK silahlı terör örgütü hakkında ‘Örgüt’ ifadesini kullanmadığını hatırlatarak, “Sizler PKK terör örgütünün tüm unsurların desteğini almanıza rağmen ses çıkarmadınız” dedi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
AK Parti Milletvekili Gökçek’ten CHP’ye PKK tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun tümü üzerine görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın sözleri üzerine AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek kürsüye çıktı.

'PKK DESTEĞİ ALMANIZA RAĞMEN SES ÇIKARMADINIZ'

CHP Diyarbakır Milletvekili Türkan Elçi'nin PKK silahlı terör örgütüne örgüt dememesine ilişkin, "PKK terör örgütünün tüm unsurları sizi desteklerken buna hiç ses çıkarmadınız. Aranızda PKK terör örgütü, terör örgütü değildir diyen Türkan Elçi'yi aday yaptınız. Evet, sizler PKK terör örgütünün tüm unsurların desteğini almanıza rağmen ses çıkarmadınız" dedi.

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AK Parti Milletvekili Gökçek’ten CHP’ye PKK tepkisi
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