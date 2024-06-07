Ankara’da 4 günlük büyük şölen

Bu sene ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük çevre festivali olan ÇEVREFEST, dün Başkent Millet Bahçesi'nde yapılan törenle kapılarını açtı. 9 Haziran'a kadar sürecek büyük şölen için bölgede 70 adet çevre standı kuruldu. Ediz Hun, Mehmet Şef ve Okan Bayülgen gibi ünlü isimlerin de yer aldığı festivalde sahne gösterileri, birbirinden renkli atölye etkinlikleri ile eğlence programları düzenlenecek. Açılış töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Sıfır Atık projesi sayesinde 498 milyon ağacı kesilmekten kurtardık. 127 milyar varil petrolden de tasarruf ettik" dedi.