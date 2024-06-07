Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı’nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün sizlerle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı vesilesiyle birlikteyiz. Modelimizin hazırlanmasında emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Bundan 21 yıl evvel aziz milletimizin iradesine temsilen yolculuğumuza başladığımızda 4 önceliğimizden birinin eğitim olacağının altını çizmiştik.

Her yıl bütçede aslan payını eğitime verdik.

İnşallah bu sene atayacağımız 20 bin öğretmen ile eğitim ordumuzu güçlendireceğiz.