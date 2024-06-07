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Giriş Tarihi: 7.6.2024 15:45 Son Güncelleme: 7.6.2024 15:55

Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı’nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün sizlerle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı vesilesiyle birlikteyiz. Modelimizin hazırlanmasında emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Bundan 21 yıl evvel aziz milletimizin iradesine temsilen yolculuğumuza başladığımızda 4 önceliğimizden birinin eğitim olacağının altını çizmiştik.

Her yıl bütçede aslan payını eğitime verdik.

İnşallah bu sene atayacağımız 20 bin öğretmen ile eğitim ordumuzu güçlendireceğiz.

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Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda konuşuyor
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