Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Giriş Tarihi: 7.6.2024 20:32 Son Güncelleme: 7.6.2024 20:45

Başkan Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Erdoğan YKS’ye girecek öğrencilere başarı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın ve pazar günü YKS'ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA