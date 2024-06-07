CHP’den kentsel dönüşüme ‘nüfus artar’ vetosu

Olası İstanbul depremini dilinden düşürmeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve meclis üyeleri, kentte devam eden kentsel dönüşümün önünü tıkamak için defalarca mahkemenin yolunu tuttu. Küçükçekmece'de geçen pazar günü bir kişinin ölümü, 8 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan binanın kendiliğinden çökmesi, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koydu.CHP'li Maltepe Belediyesi ise kentsel dönüşümü sağlayacak ilave 2 kat artışına izin veren meclis kararını İBB'ye sunduklarını, ancak "nüfus ve traifiğin artacağı" gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı. AK Parti'den belediye başkan adayı olan önceki dönem İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, "Anlaşılan belediyemiz caz konserlerine devam edecek. Zemin koşulları, yapı performansı zayıf yaşlı ve yorgun 15 bin binada komşularımız ölümü bekliyor. Yazık" diyerek tepkisini dile getirdi. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, 2018-2023 yılları arasında 3 dönem TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi'nin yönetim kurulu başkanıydı. Köymen, gerek Maltepe gerekse İstanbul'daki kentsel dönüşüme karşı CHP'lilerle birlikte defalarca dava açmıştı.