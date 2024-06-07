D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul’da toplanıyor! Tek gündem Gazze

"ORTAK KARARLILIĞIN ALTI ÇİZİLECEK"

Imam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantının, Gazze'deki durumu ele almak üzere D-8 üyesi devletlerin dışişleri bakanlarını ve üst düzey temsilcilerini bir araya getireceğini ve bakanların insani ve jeopolitik etkileri olan Gazze'deki mevcut krizi ele alacaklarını söyledi.

"Görüşmelerimiz, barışı ve istikrarı teşvik etmeyi ve etkilenen nüfusa çok ihtiyaç duyulan insani yardımı sağlamayı amaçlayan etkili ve ortak bir yanıtın koordine edilmesine odaklanacaktır." diyen Imam; Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'den oluşan D-8'in, üye ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmayı artırmayı amaçladığını aktardı.

Imam, söz konusu toplantıyla diyalog ve işbirliği yoluyla kritik küresel meseleleri ele alma yönündeki ortak kararlılığın altının çizileceğini vurguladı.

Toplantının örgüt için önemine dikkati çeken Imam, şunları kaydetti:

"(Toplantı) Gazze krizinin çözümüne yapıcı şekilde katkıda bulunma kararlılığımızı yansıtan, örgütümüz için çok önemli bir andır. Bu durum, küresel güçlüklerin ele alınmasında çok taraflı diplomasinin önemini vurgulamakta ve dünya genelinde barış ve insani yardım çabalarını destekleme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızın altını çizmektedir. Gazze'deki durumu olumlu yönde etkileyecek ve üye ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendirecek verimli görüşmeler ve başarılı sonuç bekliyoruz."

Öğretim üyesi Aydın da yarınki toplantının, Türkiye'nin dünyadaki tüm sorunlu bölgelere yönelik anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü ve arabuluculuk konularında diplomasi masasında ve sahada öncü rol oynamasından bağımsız şekilde değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara da sessiz kalmadığını, Gazze'ya saldırı süreci ile yapılan soykırıma karşı attığı adımların yanı sıra bu toplantının da bir yankı oluşturma noktasında birlikteliğin önemine vurgu yapılan misyonuna dikkati çeken Aydın, Türkiye'nin önderliğinde kurulan D-8 ile dünyadaki tüm adaletsizliklere alternatif çözümler sunulabileceğini vurguladı.

Aydın, "Bu toplantı, D-8'in küresel aktör olma iddiasının somut varlığının da ispatı aynı zamanda." ifadesini kullanarak, D-8'in sunduğu çözüm önerilerinin temelinde insani çözümler olduğunu aktardı.