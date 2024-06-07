Erdoğan-Özel görüşmesi 11 Haziran’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iade-i ziyaretin tarihi netleşti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da görüşeceğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bilgi veren Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e CHP Genel Merkezi'nde iade-i ziyarette bulunacaklardır" dedi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta, 11 Haziran günü saat 16.00'da Sayın Cumhurbaşkanı'nı genel merkezimizde ağırlayacağız. Gün ve saat bu şekilde netleşmiş oldu. Kendilerini bekliyoruz" diye konuştu. Genel merkezdeki oturma düzeninin nasıl olacağını açıklayan Özel, "İki siyasi partinin genel başkanları nasıl oturması gerekiyorsa o şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacağız" ifadelerini kullandı. "Yine yanınızda birer kişi mi olacak?" sorusuna yanıt veren Özel, "Onu da karşılıklı görüştük. Aynı heyetlerle ikinci görüşmeyi de gerçekleştireceğiz" bilgisini paylaştı. 2 Mayıs'ta gerçekleşen ilk görüşmede Özgür Özel'e CHP adına İstanbul Milletvekili Namık Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise AK Parti adına Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik etmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel, ilk olarak 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmiş, görüşme yaklaşık 1.5 saat sürmüştü. Tarihi süreç, aynı zamanda AK Parti ve CHP'nin liderler düzeyinde 8 yıl sonra ilk kez baş başa yaptığı görüşme olarak da ön plana çıkmıştı.