Hukukçular ‘Gazze adaletsizliğini’ masaya yatıracak

Boğaziçi Üniversitesi'nde, 3-4 Ağustos tarihlerinde "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" adlı sempozyum gerçekleştirilecek. Sempozyum, dünyanın farklı ülkelerinden 100'ü aşkın hukukçuyu bir araya getirecek. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyumda; uluslararası hukukun evrenselliği, meşruiyeti ve adaleti gerçekleştirmedeki rolü eleştirel bir yaklaşımla tartışmaya açılacak. Dünyaca ünlü akademisyenlerin katılacağı sempozyumda Birleşmiş Milletler Eski Filistin Özel Raportörleri Richard Falk ve Michael Lynk konuşmacılar arasında yer alacak. Sempozyumla ilgili bilgi veren Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Koordinatörü Dr. Hasan Basri Bülbül, "Uluslararası sistemin küresel barışın sağlanması ve insan haklarının korunmasına yönelik misyonunu yerine getirememesi ve yaşanan ihlaller karşısında çözümler sunamaması, uluslararası hukukun adaleti sağlama fonksiyonunun sorgulanmasına sebep oluyor. Uluslararası hukuk sistemi bugün vicdanlı devlet adamları, hukukçular ve milyonlarca genç tarafından sorgulanıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden 100'ü aşkın hukukçunun bir araya geleceği sempozyum ile uluslararası hukukun geliştirilmesi ve insan haklarının daha iyi korunmasına yönelik teklifleri geniş bir katılımla değerlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.