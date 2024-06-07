İstanbul Adliyesi Başsavcı vekili Mehmet Yılmaz’a veda etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz'ın Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ndeki görevinden bugün ayrıldı. Ankara'ya gidecek olan Mehmet Yılmaz, meslektaşları ve adliye personellerine veda etti.

MEHMET YILMAZ'A VEDA

Veda törenine Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Başsavcı vekilleri ve çok sayıda hakim, savcı katıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, "Mehmet Yılmaz ile birlikte 3,5 yıl beraber görev yaptık. Çok önemli işlere imza attı. Kişiliği, karakteri, çalışkanlığıyla hepimize örnek oldu. Katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcı olsun" dedi. Komisyon Başkanı Bekir Altun da Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Konuşma yapan Mehmet Yılmaz, "Vedalar zordur. İki kişilik olarak geldiğimiz bu görevde tek kişi olarak veda ediyorum" dedi. İstanbul Adliyesi'nde mesleki olarak büyük tecrübe kazandığını belirten Ceza İşleri Genel Müdürü Mehmet Yılmaz helalleştikten sonra meslektaşlarıyla ve adliye personelleriyle tek tek vedalaştı. Protokol kapısından alkışlar eşliğinde uğurlandı.