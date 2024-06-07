“Kadınımızı özgürleştireceğiz” dedi... İstanbul’un tek kadınlar plajını kapattı

Cumhur İttifakı MHP Eski Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından 2022 yılında hizmete açılan Selimpaşa Kadınlar Plajı, CHP'li yönetimin işbaşına gelmesinin ardından kapatıldı.

'İSTANBUL'UN HER YERİNDEN KADINLAR GELDİĞİ İÇİN KAPATIYORUZ'

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tarafından "Burası İstanbul'un tek kadın plajı olduğu için İstanbul'un her yerinden insanlar geliyordu.

Selimpaşa'daki yerel insanlarımız, Selimpaşa sakinleri olan kadınlar faydalanamıyordu. Kamu yararı düşünerek böyle bir karar aldık" denilerek deniz sezonunun açılmasına sayılı günler kala kapatılan plaja yönelik eleştiriler geldi.

Yoğun eleştiriler sonrasında Silivri Belediyesi Haziran ayı meclis oturumunda konuşan Belediye Başkanı Balcıoğlu, Atatürk'ün çağdaşlık ideolojisi doğrultusunda hareket ettiklerini savunduğu plaj kapatma kararına ilişkin şunları söyledi: "Şöyle bakıyorum kadınları ayrıştırmadan. Kadın yanımızda ve bir adım önümüzde olacak. Ben buna inanarak ve toplumda gururla söylüyorum. Özellikle kadınların her alanda özgürleşmeye ihtiyaçları var. Bunu savunuyorum. Örnekleri var; Afganistan'a, İran'a, Arabistan'a gidin inanın kadınlar okullarda bile ayrıştırılmış durumda, halk otobüslerinde ayrıştırılmış durumda. Atatürk ne dedi? 'Türkiye Cumhuriyeti çağdaş medeniyetler ufkunda ilerlemek zorundadır'. Biz o seviyeyi yakalamışız gideceğiz. Kadın plajlarını savunmak, kadını korumak adı altında değil bence yani tam tersi kadınlarımız dar alanda tutmayacağız, her biri çok değerlidir benim için. Annem de yarı hacı benim, Umre'ye gitti. Biz de Elhamdülillah Müslüman'ız. Hiçbir kadınımıza söz söyletmem, söylemem de. O noktada kadınımızı özgürleştireceğiz. Tüm kadınlarımızın özgürlüğünü sınırlandırmak isteyenlerle de mücadele edeceğiz. Benim bakış açım bu kadar net. Silivri'mizde hep beraber karar vereceğiz, beraber hareket edeceği" dedi.