Mansur Yavaş’tan kentsel dönüşüm fiyaskosu: 5 yılda sadece 166 konut

YAVAŞ'A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Ayrıca önceki dönem ABB Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "yetki aşımı nedeniyle görevi kötüyü kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Yavaş ile birlikte bazı belediye yetkilileri hakkında da aynı iddialarla suç duyurusunda bulunan Ünal'ın dilekçesinde, "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında 4 bin 477 konut ve ticari blok yapımı için ihaleye çıkıldığı, ihaleyi 907 milyon lira teklifle iki şirketin ortaklığının kazandığı belirtilmişti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ünal, Yavaş'a Belediye Meclisince verilen yetkinin usulsüz şekilde başka şirketlere ihale vermek için kullanıldığını ifade etmişti

5 YILLIK BÜYÜKŞEHİR İKTİDARINDA MAMAK BİTİRİLEMEDİ

Yavaş bundan tam 5 yıl önce Mamak'taki kentsel dönüşümleri bitirme sözü vermiş ve en son 18 Kasım 2021'de 'Mamak Kentsel Dönüşümü 2 yıl içinde tamamlayacağız' demişti ancak Mamak'ta çok az bir kısım zar zor bitirilebildi. Mamak için sözde temeli atılan 4 bin konuttan yapımını tamamlanan sadece 166 adet konutun tapu dağıtımı ve anahtar teslimi yapıldı.



2006 yılında sözleşmesi imzalanan ancak yapımına başlanmayan Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreni yapıldı. Proje kapsamında toplam 3 bin 503 konut bulunuyor. Şu an inşaat aşaması sürüyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR YANA TAŞINMAZLARI DA SATIYOR

CHP'li Mansur Yavaş ve yönetimi, kentsel dönüşümleri bırakın yapmayı taşınmazları da satmaya devam ediyor. Son 5 yıllık süre içinde, yüzlerce ayrı taşınmaz piyasa değerinin altında yaklaşık 24 milyar TL'ye satıldı. Son olarak da Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan PORTAŞ'a ait olan ve İstanbul ilinin muhtelif yerlerinde bulunan taşınmazların satışı işi için ihale ilanı yayınladı. İstanbul Şişli'de 2 dükkan ve 1 otopark, Beyoğlu'nda ise 1 otel toplamda 144 Milyon 907 Bin 500 TL'ye satılacak.

BELEDİYEYE AİT 27 ARSA DA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Son olarak belediyeye ait 27 arsa 668 milyon 485 bin TL bedelle satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan yerlerin üzerinde yapılaşma bulunmuyor. Ancak satışa çıkarılmadan önce imar planları değiştirilerek yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açıldığı da biliniyor. "Bölgesel ihtiyacı karşılamak" gerekçesiyle ilgili arazilerin üzerinde sanayi kuruluşları, banka, otel, sağlık, kültürel tesisler, AVM'ler yapılabiliyor