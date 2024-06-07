Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan "ses kaydı" açıklaması

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Milli Savunma Komisyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü hatırlattı. Komisyon toplantısındaki konuşmalar sırasında kaydedilen 58 saniyelik ses kaydında yer alan bir kelimenin yanlış aktarıldığını belirten Akar, "Bu görüşmelerinin çok kısa bir bölümü, bazı basın yayın organlarınca çarpıtılarak haberleştirilmiş ve kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu olay üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildiren Akar, "Ses kaydını ve videoyu Başsavcılığa verdik, soruşturma başlatıldı." bilgisini paylaştı.

Sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında yer aldığı gibi komisyon uzmanı personelin "bilgi geldi" değil, açıkça "biri geldi" dediğini, bunu da komisyona o sırada sunulması beklenen teklifin bir maddesiyle ilgili önerge için söylediğini belirten Akar, yaptıkları başvuru üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ses kaydının bilirkişiye inceletildiğini aktardı.

Komisyon'da söylenen sözlerin bazı televizyon ve haber sitelerinde "talimat geldi" şeklinde haberlere konu edildiğine işaret ederek kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını vurgulayan Akar, "Daha önceden '2 önerge verildi' diyen uzman personelin 'Diğeri nerede?' sorusuna verdiği cevabın, şikayetimiz ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde 'bilgi' değil 'biri' kelimesi olduğu tespit edilmiştir. Videoda 'bilgi' olarak aktarılıyor ve o kelimenin üzerinde tepiniliyor. Medya kuruluşlarının günlerdir 'Külliye'den gelen bilgiyle kanunlar reddediliyor' haberleri dezenformasyon örneği olarak bir kez daha karşımıza çıktı." diye konuştu.

Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu gerçek dışı beyanlara artık söyleyecek laf bulamıyoruz. Bu zehirli dilin ve zihniyetin pişman olduğunu da bugüne kadar görmedik. Bu gurur da değil hatta kibir de değil, basbayağı yüzsüzlük. 'İki önergeden biri geldi, reddedeceğiz' cümlesinin 'bilgi geldi, reddediyoruz' algısına dönüştürülmesi iletişim fakültelerinde yanlı haberciliğin örneği olarak okutulmalıdır. Algıların olgular karşısında yok olmak gibi bir kötü huyu var. Atalarımızın dediği gibi yalancının mumu yatsıya kadar yandı."

Genel Kurulda gündeme geldi

Öte yandan komisyon toplantısındaki konuşmalara ilişkin ses kaydı, önceki gece söz konusu kanun teklifinin Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında da gündeme geldi. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş'ın komisyonda "o şekilde bilgi geldi, reddedeceğiz" ifadelerinin kullanıldığını öne sürmesi üzerine Akar, "Şu anda elimde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı incelemeye karşılık bilirkişi raporu var. Raporda söz konusu ses kaydındaki kelimenin 'bilgi' olmadığı 'biri' olduğu söyleniyor. Burada konuşan arkadaşımız da yeminli şahit." diye konuştu.

Akar, ses kaydının tutanaklara bakmak yerine neden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına inceletildiği sorusuna, "Tutanaklarda böyle bir şey yok. Sadece bir internet sitesinde yayınlanan bir ses kaydı var. O ses kaydını alıp veriyoruz. Bunu inceletiyoruz. Tutanaklarda ne 'bilgi' var ne 'biri' var, öyle bir şey söz konusu değil." karşılığını verdi.