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Giriş Tarihi: 7.6.2024 16:33

Osman Kavala'nın dosyası Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildi

Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala'nın dosyasının yeniden açılması için 'Kanun yararına bozma' talep edildi. Mahkeme, dosyayı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Osman Kavala’nın dosyası Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildi

Gezi Parkı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, 18 Nisan'da 'mağdur ortadan kalktı' gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi talebiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sunmuştu. Zengin'in bu talebi reddedilmişti.

DOSYA BAKANLIK'TA

Avukat, sonra üst mahkeme 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Üst mahkeme bu talebi de reddedince Zengin, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeni bir dilekçe vererek, 'kanun yararına bozma' talep etti.

Mahkeme, toplamda 123 adet dosyayı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmeleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu'na yolladı. Mahkeme, muhabere bürosuna dosyalarla birlikte gönderdiği yazıda, "Mahkememiz iş bu dosyasında hükümlü Mehmet Osman Kavala müdafi Avukat Hilal Zengin'in 6.5.2024 tarihli dilekçesiyle kanun yararına bozulması istemli talebinde bulunmuş olmakla dosya incelenmek üzere taralı haliyle ve fiziki olarak yazımız ekinde gönderilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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Osman Kavala'nın dosyası Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildi
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