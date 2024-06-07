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Giriş Tarihi: 7.6.2024 18:54

Ayasofya’da hafızlık icazet merasimi yapıldı

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'ndan mezun olan 184 hafız öğrenci için Ayasofya-i Kebir Camii'nde görkemli bir icazet merasimi düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Örgün eğitimle birlikte hafızlık projelerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin aileleri, bu özel anı heyecan ve gururla izledi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Ayasofya’da hafızlık icazet merasimi yapıldı

Tören öncesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi tarafından dört dilde (Türkçe, Arapça, Japonca ve İngilizce) okunan Gazze konulu cuma hutbesi büyük ilgi gördü. 9 aydır saldırı altında olan Gazze'nin anlatıldığı hutbe, cemaat tarafından takdirle karşılandı.

İCAZET BELGELERİNİ ALDILAR

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hafız öğrencilerin velileri ve birçok davetli katıldı. Kalabalık bir katılımın olduğu program, öğrencilerin icazet belgelerini almasıyla sona erdi.

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Ayasofya’da hafızlık icazet merasimi yapıldı
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