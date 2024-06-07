Ayasofya’da hafızlık icazet merasimi yapıldı

Tören öncesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi tarafından dört dilde (Türkçe, Arapça, Japonca ve İngilizce) okunan Gazze konulu cuma hutbesi büyük ilgi gördü. 9 aydır saldırı altında olan Gazze'nin anlatıldığı hutbe, cemaat tarafından takdirle karşılandı.

İCAZET BELGELERİNİ ALDILAR

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hafız öğrencilerin velileri ve birçok davetli katıldı. Kalabalık bir katılımın olduğu program, öğrencilerin icazet belgelerini almasıyla sona erdi.