İkinci uzay yolculuğu bugün

Türkiye'nin ikinci astronotu olmaya hazırlanan Tuva Cihangir Atasever, bugün saat 17.00'de ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport Tesisleri'nde yolculuğuna başlayacak. ABD'deki uçuş eğitimlerini tamamlayan Atasever, uzay misyonu çerçevesinde 7 deney gerçekleştirilecek.Gen analizi, radyasyon analizi ve metabolizma değişimleri gibi farklı alanlarda bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek olan Atasever, alın bölgesine yerleştirilecek olan elektronik cihazla da uzay koşullarında kan yayılımı ve basınç değişimi üzerine incelemelerde bulunacak.Genç astronot, mikro yerçekimi koşullarının bağışıklık sistemini nasıl etkilediği ve kalıtsal hastalıklara karşı tedavi oranını artırıp artırmadığı üzerine de tarihi araştırmaları üstlenecek. Atasever'in uzay yolculuğunun yaklaşık 1.5 saat sürmesi bekleniyor. 'VSS Unity' isimli yörünge altı uzay aracı ile 90 kilometre irtifaya yükselecek olan Atasever, bu aşamada 3 dakika boyunca uzay koşullarını deneyimleme fırsatı yakalayacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı gerçekleştirdiği Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever'e başarı diledi. Erdoğan, "Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakını giderecek adımları atacaksın. Sen ikinci astronotumuz olacaksın ama son olmayacaksın. Ülkemiz insanlı uzay görevi noktasında seninle şimdi üçüncünün altyapısını hazırlayacak.Ben şimdiden yolun açık olsun diyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın "Bir tarafta Türkiye bayrağı, öbür tarafta annenin Azeri olması hasebiyle Azerbaycan bayrağıyla her iki gardaşın da temsilini gerçekleştirmiş olacaksın" sözleri üzerine Atasever, "Nasıl yeryüzünde de iki bayrağımız, Türkiye Cumhuriyetimizin bayrağı ve Azerbaycan'ın bayrağı omuz omuza, yan yanaysa benim uzay yolculuğumda da göğsümün üzerinde yer alacaklar" dedi.