Başkan Erdoğan TİM 31. Olağan Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunuyor

FİLDİŞİ KULELERİNDE AHKAM KESENLER BUNLARI ANLAMIYOR

Fildişi kulelerinde ahkam kesenler bunları anlamıyor olabilir. Dünyanın dör bir köşesine Türk mallarını götüren siz kardeşlerim bunları çok iyi biliyor. Türk ekonomisinin muazzam potansiyelini çok iyi görüyor. Bundan sonra da yoldaşlığımızı güçlendirerek devam ettireceğiz.

Tüm bakanlarımız her zaman sizin yanınızdadır. Üreticimizin ulaşamadığı hiçbir bürokrat hiçbir siyasetçi olamaz. Halkımızla arasına mesafe koyanla biz de aramıza mesafe koymaktan çekinmeyiz. Türkiye tüketerek değil, istihdam ederek, ihracat ederek kalkınacak.

Türk ürünlerinin küresel birer markaya dönüşmesine imkan sağlıyorsunuz. Kimsenin bu emeklerini boşa çıkartmayacağız.

Türkiye'nin dış ticarette yazdığı başarı hikayesini sadece biz değil rakamlar da söylüyor. 2023 yılını toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık. 24. 1 milyar dolarlık Mayıs ayı ihracatımız, tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatı oldu. Mayıs ayı itibariyle, yıllıklandırılmış ihracatımız 261 milyar dolar olarak rekor kırdı.