Baykar, Türkiye’nin en büyük 10 ihracatçı firmasından biri oldu

Türkiye'nin milli ve özgün SİHA'larını geliştiren Baykar, ihracatta önemli bir başarıya daha imza attı. Geçtiğimiz 3 yılda savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, 2023'te ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren 10 firma arasına girdi. Bu başarıyla birlikte Türkiye ihracat tarihinde ilk kez bir savunma ve havacılık firması ilk 10 ihracatçı arasında yer almış oldu.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖDÜL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde açıklanan listeye göre Baykar, Türkiye'de en yüksek mal ihracatı yapan ilk 10 firmadan biri oldu. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen ödülü Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar aldı.