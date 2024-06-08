'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütünün iki numarası olan ve Macaristan'da yakalanarak tutuklanan firari Serdar Sertçelik'in iadesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Macaristan'ın Sertçelik'i iade etmesini beklediklerini söyledi.Ayhan Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de gizli tanığı olan Serdar Sertçelik hakkında 'Kasten öldürme', 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.Macaristan'da yakalanan Sertçelik'in 6 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı da Sertçelik'in iadesi için adli süreç başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sertçelik'in iade süreciyle ilgili, "Belgeler Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.