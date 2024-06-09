Akşener’in ziyaretine tahammül edemediler

Siyaset arenasında, iktidar ile muhalefet arasındaki uzlaşı arayışının heyecanı yaşanırken, İyi Parti kanadı bu kapsamda değerlendirebilecek bir adıma isyan bayrağı açtı. Akşener'in, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası partide fikir ayrılıkları derinleşti, tepkiler de açığa çıktı.Gelinen son noktada, bazı partililerin genel merkezde ve otobüslerin üzerinde yer almaya devam eden Akşener fotoğraflarının kaldırılması yönünde ısrarlarını artırdığı bildirildi. Tepkilerin artması üzerine İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, fotoğrafların kaldırılması yönünde çalışma başlattığı ortaya çıktı.İddianın sahibi olan İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, eski milletvekillerinin yanı sıra bir kısım kurucular kurulu üyesinin de parti içinde var olmaya devam eden Akşener fotoğraflarından rahatsızlık duyduğunu ve bu konuda şikâyetçi olduğunu dile getirdi. Kodaz, "Bazı partililerimiz arasında 'Ben bu kadını görünce sinirlerim hopluyor' diyenler var. Genel merkezdeki ücra köşelerde bile fotoğraflarını görmek istemeyenler var. Bu tepkiler üzerine de Sayın Dervişoğlu'nun, bununla ilgili çalışmayı başlatma kararı aldığını duyduk" dedi.Kodaz, "Meral Akşener İyi Parti'de artık siyasi kamburdur. 2022'den beri yanlış kararları yüzünden buralara geldik. Akşener'in İyi Parti'yi bölmeye çalıştığını görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile olan o fotoğrafında 'Ben bu partinin genel başkanıyım' mesajı veriyor. Ama şunu bilmeli ki Sayın Dervişoğlu emanetçi başkan olmayacak" yorumunu yaptı.