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Giriş Tarihi: 9.6.2024 22:34 Son Güncelleme: 9.6.2024 22:44

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 10 Haziran günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gerçekleşecek görüşmede küresel ve bölgesel meselelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alınması bekleniyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkalığından yapılan açıklamaya göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere yarın Ankara'ya gelecek.

Ankara'da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye geliyor
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