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Giriş Tarihi: 9.6.2024 19:11 Son Güncelleme: 9.6.2024 19:21

Bakan Tunç: Gerçeğe aykırı iddialar hakkında soruşturma başlatıldı!

Adalet Bakanı Yılmaz TunçYükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç: Gerçeğe aykırı iddialar hakkında soruşturma başlatıldı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırılması iddiasına yönelik sosyal medyadan açıklama yaptı.

Gerçeğe aykırı iddialar hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Tunç, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter döken tüm adaylarımızın başarılı bir sınav geçirmiş olmalarını diliyor, istedikleri üniversitede eğitim hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Bakan Tunç: Gerçeğe aykırı iddialar hakkında soruşturma başlatıldı!
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