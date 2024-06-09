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Giriş Tarihi: 9.6.2024 14:02 Son Güncelleme: 9.6.2024 14:06

Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ı ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak andı.

Başkan Erdoğan’dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı

Başkan Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın'ı, şehadetinin 7'nci yılında rahmetle yâd ediyorum.

Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz.

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Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
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