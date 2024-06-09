Başkan Erdoğan’dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı

Başkan Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın'ı, şehadetinin 7'nci yılında rahmetle yâd ediyorum.

Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz.