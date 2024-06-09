CHP’li başkana soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Afyonkarahisar'da belediyeden ruhsat alamayan Iraklı'nın kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Valilikten konunun araştırılması ve sonucunun bildirilmesini istedi. Afyonkarahisar'da yaşayan Mousa K. Gatea, iş yeri açma ruhsatı alamadığı için CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında suç duyurusunda bulundu. 15 yıldır Afyonkarahisar'da yaşayan Mousa K. Gatea, başvurusunun kasıtlı olarak bekletildiğini ve sosyal medyada ırkçı uygulamalara maruz kaldığını iddia etti. Gatea, belediyeden "yarın dükkanını aç, belediye başkanı bizzat kendisi kapatacak" baskısına maruz kaldığını belirterek, 22 Nisan 2024 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na Burcu Köksal hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet işleme alınırken, Başsavcılık da bakanlıktan soruşturma talep etti. İzin sonrası valiliğin "ön araştırma" başlattığı Köksal'dan "yazılı savunma" talep edildiği öğrenildi.