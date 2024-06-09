Enflasyonda en zor dönem bitti tek hanelere düşüşü göreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31'inci Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde enflasyonla mücadele ve ekonomiye dair önemli mesajlar verdi:Büyümede kalitenin arttığı, kompozisyonun özellikle iyileştiği bir döneme adım atmış bulunuyoruz. 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı vereceği yüzde 4'e yakın dengeli bir büyüme öngörüyoruz. Önceliğimiz ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan temelli kurtarmaktır. Enflasyonu düşürmek için para maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürütüyoruz. Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyorum. Tek haneli enflasyon rakamlarına düşüşü birlikte göreceğiz. Artık programın sonuçlarını daha net görebileceğimiz dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek yine yapacağız.2023'te 255.4 milyar doları mal ihracatı, 101.7 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 357.1 milyar dolar ihracatla kapattık. Yılın ilk üç ayında hizmet ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış gösterdi. 24.1 milyar dolarlık mayıs ihracatımız, tarihin en yüksek mayıs değeri oldu. İlk beş ayda mal ihracatında net 4.6 milyar dolar artış sağladık. İthalatımızdaki düşüş eğilimi mayıs ayında da devam etti. İthalatımız yıllık bazda yüzde 10.3 oranında geriledi. Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 260.1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2.3 artışla yine rekor kırdı. 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı, artık bir günde gerçekleştiriyoruz.Başkan Erdoğan, önceki gün sokakta bir saldırıgan tarafından darp edilen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen için sosyal medya hesabında mesaj yayımladı: "Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, Sayın Başbakan'a, Danimarka hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."Ekonomide ilk yılın karnesi oldukça iyi geldi. Programımız tıpkı öngördüğümüz doğrultuda meyvelerini veriyor. Ekonomi ekibimiz iş dünyamızı daha sık, düzenli olarak bilgilendirecek, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için de farklı adımları devreye alacağız. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecektir. Belirsizliklerden kurtulduğumuzda bu yeni dönemin başaktörü Türkiye olacaktır.150 bin ihracatçımızın her birine Türk Malı damgasını taşıyan ürünlerimizi dünyanın dört bir ucuna ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum. İhracatçılarımızı ticaret diplomasisinin öncü neferleri, akıncıları, Türk ekonomisinin yurt dışındaki sancaktarları olarak görüyoruz. Sizlerle yol yürümekten hem bahtiyarlık hem büyük şeref duydum. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak kapımızı sizlere sonuna kadar açık tuttuk. Her meselenizde bizzat ilgilenmeye, sorunlarınıza pratik, sürdürülebilir, kalıcı çözümler bulmaya gayret ettik. Siz çalıştınız, biz de size yardım ettik. Siz ürettiniz, biz de daima sizleri destekledik.İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak. Eximbank desteğini 2024'te 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.2023'te 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor. Klavye ekonomistleri, salon siyasetçileri, fil dişi kulelerinde ahkam kesenler bunlar bilmez, anlamaz.