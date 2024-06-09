İkinci Türk astronot uzayda

Astronot Tuva Cihangir Atasever'in yer aldığı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı. Uçağın havalanmasıyla gözler, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik "Galactic 07" ekibinin üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu çalışmalarına odaklandı. Yörünge altı aracının yolculuğu 1 saat 10 dakika sürdü. Araç, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesinin ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı. Araç, TSİ 18.40'ta süzülerek iniş yaptı. Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu mürettebatta, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer aldı. "VSS Unity"den çıkan Atasever, "Bizi buraya taşıyan şanlı bayraklarımızı göstermek istiyorum" diyerek, Türk ve Azerbaycan bayraklarını açtı ve öperek alnına koydu. Atasever, bu görevi bir birey olarak değil iki devleti temsilen gerçekleştirdiğini söyledi. Atasever, bunlardan ilkinin kendisini neredeyse iki sene önce bu görev için seçen Türkiye olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Bu görevde gençler için uçtum, genç nesil belki daha da ileri gidebilir, Ay'a gidebilir" diye konuştu. Uçuşun bilimsel bir görev olduğunun altını çizen Atasever, "Bu inanılmaz bir yolculuktu ve çok daha büyük bir şeyin sadece başlangıcıydı." Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bir saat hediye ettiğini de kaydeden Atasever, "Uzay yolculuğumda, operasyonlarda kullandığım saate ek olarak sağ kolumda da kendisinin takdim ettiği hediye vardı" dedi. Atasever, 3 dakikalık serbest düşüş fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deney gerçekleştirdi. Astronot tulumu, 3 deneye ilişkin ekipmanları taşıyabilmesi için özel olarak revize edildi. Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atasever'in uçuşu öncesi sosyal medyada paylaştığı mesajda "Yörünge altı araştırma görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'e başarılar diliyorum. 7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.Atasever, Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimi şeklinde rozetle Filistin bayrağının renklerinde bileklik taktı. Kefiye ile Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan Atasever, "Filistin'in acısını paylaştığımızı sembolize etmek adına kefiyeyi uzaya taşıdım* dedi