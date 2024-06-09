İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) dijital veri skandalı: 130 bin çalışanın bilgileri çalındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ekipleri, 130 binden fazla çalışanın kişisel verilerinin de yer aldığı İBB Akademi'de veri sızıntısı olduğunu tespit etti. Mayıs ayı içerisinde söz konusu personele SMS gönderildi. SMS'de daha önce kendilerine iletilen ve mayıs ayının sonuna kadar tüm çalışanların izlemesi gereken online İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri'nin teknik bir sorun nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.İSPER A.Ş, tarafından sunulan ve iştiraklere eğitim satışı süreçlerinin yürütüldüğü bir sistem olan İBB Akademi'ye erişmek isteyenler uzun süre sunucu hatasıyla karşılaştı. İSMEK uzaktan eğitim sitesi olan uzem.ibb.gov.tr/ibbakademi de dahil uzaktan eğitim sistemi olarak kullanılan tüm diğer uygulamalara da erişim kısıtlandı. Veri sızıntısının yaşandığı İSMEK Uzaktan Eğitim programının yöneticisinin ise PKK yanlısı yayın yaptığı için kapatılan İMC TV'nin Genel Yayın Yönetimeni Soner Şimşek olduğu öğrenildi. Sstemden sorumlu uzman teknik ekibin veri sızıntısından aylar önce Soner Şimşek tarafından görevlerinden uzaklaştırıldığı ve yerlerine kimsenin alınmadığı belirtildi.İSPER sızıntının çok ciddi olduğunu, kuruluşundan bugüne İSMEK'ten eğitim alan 1 milyondan fazla öğrenci ile 130 binden fazla İBB personelinin kişisel verilerinin bulunduğunu aktardı. Daha önce de İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi, öğrenci bilgilerinin başka kişilere aktarıldığına yönelik şikayetlere konu olmuştu. İBB Bilgi İşlem ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra sistemin çarşamba günü tekrar aktif edildiği bildirildi. Verilerin kimlerin eline geçtiği ise henüz bilinmiyor.