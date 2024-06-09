Mekke’de çocuklar gibi şen

Kutsal topraklara çocukları ile birlikte gelen hacı adaylarının gözü arkada kalmıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, hacı adaylarının kutsal topraklardaki mutluluğuna çocuklarını da ortak etmek amacıyla hayata geçirdiği "Çocuk Kafilesi" projesinden bugüne kadar 48 çocuk yararlandı. Proje kapsamında bu yıl hacı adaylarının 24 çocuğu kutsal topraklara geldi. Ailelerin mutluluğuna çocuklarını da ortak etmek ve çocukların hatırlayacağı güzel anılar oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, tamamlayıcı kazanım, değerler eğitimi konularında dersler veriliyor.En küçüğü 2, en büyüğü 11 yaşında olan çocuklar, gündüzleri kaldıkları oteldeki kreşte arkadaşlarıyla vakit geçiriyor, akşamları da aileleriyle Kabe'ye gidip tavaf yapıyor. 4 yaşındaki Elif Sena, annesi Sümeyra Adıyaman ile birlikte tavaf ediyor. 7 yıl önce hac için başvuruda yaptıklarını belirten Sümeyra Adıyaman, "4 çocuğum var 3'ünü anneme bıraktım. Çocukla buraya gelirken çok tereddüt edip korkmuştum, endişeliydim.Kızım her yemeği yiyemiyor, tavaf yaparken nasıl yaparım diye düşünüyordum. 2'ni katta çocuk arabasıyla tavaf yapıyoruz. Oyun alanından çok memnunuz. Hocalarımız çok ilgileniyor. Onlar çocuklarla ilgilenirken biz de Kabe'yi tavafa gidiyoruz. Gelene kadar kızıma hep Kabe'yi anlattım. Bana hep 'Kabe'yi görünce sevinçten ağlayacağım' diyordu. Kabe'yi görünce çok heyecanlandı, kızım ve ben burada çok mutluyuz" diye konuştu.Biri 2.5 diğeri 6 yaşındaki evlatları ile birlikte kutsal topraklara gelen Nuri Babacan, "Çocuklarım Fatıma Zehra ve Mustafa Zahid'in Peygamberimizin ahlakıyla büyümesi için birlikte geldik. Kabe'ye de birlikte gidiyoruz. Gündüz kreşte vakit geçirmeleri bizim de ibadetlerimizi rahat yapmamazı sağlıyor" dedi.