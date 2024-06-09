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Giriş Tarihi: 9.6.2024 18:49

Nusaybin'de polis, giriş belgesini unutan öğrenciyi sınava 3 dakika kala okula yetiştirdi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girmek için gelen ancak giriş belgesini unutan öğrenci, sınava 3 dakika kala polis ekipleri tarafından okula yetiştirildi.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de polis, giriş belgesini unutan öğrenciyi sınava 3 dakika kala okula yetiştirdi

YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye giren öğrenciler için Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, görevlendirildi. Sınava girmek için Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi'ne gelen bir kız öğrenci, sınav giriş belgesini unutunca okul önünde bekleyen polislere haber verildi.

Polisler, öğrenciyi en yakın kırtasiyeye götürüp, sınav giriş belgesini çıkarmasını sağladı. Sınava 3 dakika kala öğrenci, polis tarafından okula yetiştirildi. Ayrıca Emire Gözü Ortaokulundan sınava 5 dakika geç gelen öğrenci sınava bırakılmadan geri gönderildi.

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Nusaybin'de polis, giriş belgesini unutan öğrenciyi sınava 3 dakika kala okula yetiştirdi
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