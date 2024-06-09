Onbinler işgalci İsrail’i lanetledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca, Gazze'deki işgalin son bulması ve Filistin'in özgürlüğü için İstanbul Pendik'te yürüyüş düzenlendi. Pendik Çarşı Camii önünde toplanan yüzlerce kişi, boyunlarında kefiye, ellerinde "Hemen ateşkes" afişi, Türk ve Filistin bayrakları ile Kelime-i Tevhid yazılı flamalarla yürüyüşe geçti.Kalabalık, yürüyüş boyunca "Nehirden denize özgür Filistin", "Yaşasın küresel intifada", "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık", "Refah açılsın, Gazze yaşasın" ve "Siyonist katiller hesap verecek" sloganları attı. Vatandaşlar da alkışlarla sloganlara eşlik etti. 100. Yıl Çocuk Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Alandaki katılımcılara hitap eden Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdullah Muhammed İslam, "Orada zulüm bitene dek bu meydanları boş bırakmayacağız. İyiler mutlaka kazanacaktır" dedi.