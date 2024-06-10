Avukat Şenay Geçkil: Sokak köpeği saldırılarında sorumluluk belediyelerde

Sokak köpekleri sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenirken, İzmir Barosu avukatı Şenay Gekçil, konu ile ilgili konuştu. 01 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun Türkiye'deki sahipsiz hayvan haklarını düzenleyen temel ve ilk özel yasası olduğunu ifade eden avukat Geçkil, "Kanunu'nun 3. maddesinde: Sahipsiz hayvan; barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanlar olarak tanımlanmıştır. Aynı kanunda ilk defa hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması ve dijital kimliklendirme yöntemi ile işaretlenmesi yöntemlerinin usul ve esasları düzenlenmiştir. Ayrıca sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaklanmış, sahipsiz hayvanların korunması, bakılması ve gözetilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönetmelik çıkarma yetkisi verildi" dedi.

YEREL YÖNETİMLER HAYVANLARI KAYIT ALTINA ALMALI

Yerel yönetimlerin hayvanların kayıt altına alınması, aşılanması, bakımı, kısırlaştırılması ve saldırgan olanların eğitilmesi şeklindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğunun verildiğine dikkat çeken Şenay Geçkil, "Hayvanların öldürülmesine ilişkin ilk kanuni düzenleme ise 8 Mayıs 1986 tarihinde kabul edilen 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda düzenlendi. Kanuni düzenlemeye göre hastalıklı hayvanların imhası ve tecridi mümkün kılındı" diye konuştu.

SAHİPSİZ HAYVAN SALDIRILARINDA VATANDAŞIN HAKLARI NEDİR?

Sahipsiz hayvan saldırılarında vatandaşların hakları hakkında bilgi veren Geçkil, "Sahipsiz hayvanların neden olduğu zararlar, bazen fiziksel yaralanmalara yol açarak kişilerin bedensel bütünlüğünü tehdit edebilirken, bazen de insanları korkutarak ruhsal sağlıklarını etkileyebilir. Aynı şekilde, bu zararlar araçlara, bahçelere ve diğer mülkiyet değerlerine zarar vererek maddi kayıplara sebep olabilirler. Danıştay'ın bu konudaki kararlarına göre, sahipsiz hayvanların neden olduğu zararlardan sorumlu olan, saldırının gerçekleştiği yerdeki belediyedir. Yani saldırının yaşandığı yerdeki belediye, sahipsiz hayvanların neden olduğu zararları tazmin etmekle yükümlüdür" ifadelerini kullandı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER TEHDİT OLUŞTURUYOR

Köpeklerin sokakta başıboş şekilde olması başta vatandaşların güvenliğini ve çevre sağlığını ciddi manada tehdit ettiğine dikkat çeken Şenay Geçkil, "Son yıllarda vahşet derecesinde ölümle sonuçlanan köpek saldırılarına maruz kalan önemli bir kısmı çocuk olan vatandaşlarımızın sayısının artması mevcut uygulamaların ve kanuni düzenlemelerin yetersiz kaldığını açıkça göstermektedir. Bu konu tek bir partiye indirgenecek bir sorun değil siyaset üstü bir meseledir. Geniş bir kamuoyunu ilgilendiren bir sorundur. Sadece belediyelere sorumluluk verilmesi bu konunun çözümünde yetersiz kalabilir. Kamunun sorunun çözümü için kaynak ayırması şart olduğu gibi duyarlılıkları hiçe saymadan toplumsal uzlaşıyı sağlayacak bir çözüm bularak yasa teklifinin kanunlaşması gerekmektedir" dedi.