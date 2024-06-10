Şehit öğretmenin babasından duygulandıran mesaj: Aybüke’ler bitmez

Terör örgütü PKK tarafından Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın, şehadetinin 7. yılında kabri başında anıldı. Osmancık ilçesinde düzenlenen anma törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Tekin anne Zehra Yalçın ve babası Sadık Yalçın'a taziye dileklerinde bulundu. Yapılan dua sonrası şehit öğretmenin mezarına karanfil bırakıldı.Törende konuşan Bakan Tekin, "Terör örgütlerinin hiçbirisi bizim azmimizi kıramaz. Sonuna kadar böyle bir kuşak yeni Aybükeler, yeni Necmettin öğretmenler yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da "Allah devletimize ve milletimize böyle acı günler yaşatmasın. Üzüntü duymasınlar. Aybükeler bitmez" ifadelerini kullandı.Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında, Yalçın'ın hain bir saldırı sonucu şehit edildiğini hatırlatıp taziye dileklerini sunarken, "Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.