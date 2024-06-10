Başörtüsünden dolayı reddi hakim istemişti: Adalet Bakanlığı’ndan o avukata soruşturma!

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar Ufuk A. ve Serdar B., 14 Mayıs'ta 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılandıkları davada hakim karşısına çıkmış, Sanık Serdar B.'nin avukatı Alperen D., mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Duruşmada mahkeme başkanı ve üye hâkimin başörtülü olmasının 'laikliğe aykırı' olduğunu öne sürerek "redd-i hâkim" talebinde bulunan Avukat Alperen D. hakkında yapılan suç duyurusu üzerine Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilerek dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.