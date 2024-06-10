Haberler Gündem Haberleri Başörtüsünden dolayı reddi hakim istemişti: Adalet Bakanlığı'ndan o avukata soruşturma!
Giriş Tarihi: 10.6.2024 20:01 Son Güncelleme: 10.6.2024 20:08

Başörtüsünden dolayı reddi hakim istemişti: Adalet Bakanlığı'ndan o avukata soruşturma!

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Mayıs günü görülen duruşmada mahkeme başkanı ve üye hâkimin başörtülü olmasının 'laikliğe aykırı' olduğunu öne sürerek "redd-i hâkim" talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında yapılan suç duyurusu üzerine Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilerek dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Başörtüsünden dolayı reddi hakim istemişti: Adalet Bakanlığı’ndan o avukata soruşturma!

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar Ufuk A. ve Serdar B., 14 Mayıs'ta 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılandıkları davada hakim karşısına çıkmış, Sanık Serdar B.'nin avukatı Alperen D., mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Duruşmada mahkeme başkanı ve üye hâkimin başörtülü olmasının 'laikliğe aykırı' olduğunu öne sürerek "redd-i hâkim" talebinde bulunan Avukat Alperen D. hakkında yapılan suç duyurusu üzerine Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilerek dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başörtüsünden dolayı reddi hakim istemişti: Adalet Bakanlığı'ndan o avukata soruşturma!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA