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Giriş Tarihi: 10.6.2024 21:11 Son Güncelleme: 10.6.2024 23:47

DEM'li vekil Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı: Borç kavgasında bir kişiyi yaralamıştı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık alacak verecek tartışması nedeniyle M.K’yı silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan Sakık, teslim olmasının ardından ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
DEM’li vekil Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı: Borç kavgasında bir kişiyi yaralamıştı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesinde DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu 39 yaşındaki Cenk Sakık, alacak verecek meselesi nedeniyle M.K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Sakık, M.K.'yı silahla vurarak yaraladı.

TUTUKLANDI
Olay yerinden kaçan Sakık, öğle saatlerinde olayda kullanmış olduğu tabanca ile teslim oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sakık, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

İLK KAVGASI DEĞİL
DEM Partili Sırrı Sakık'ın 39 yaşındaki oğlu Cenk Sakık'ın ilk tartışması olmadığı ortaya çıktı. 2002'de Çankaya Lisesi'nde, aralarında Cenk Sakık'ın da bulunduğu öğrenci kavgasının da yargıya taşındığı öğrenildi.

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DEM'li vekil Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı: Borç kavgasında bir kişiyi yaralamıştı
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