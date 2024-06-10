DEM’li vekil Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı: Borç kavgasında bir kişiyi yaralamıştı

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan Sakık, öğle saatlerinde olayda kullanmış olduğu tabanca ile teslim oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sakık, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

İLK KAVGASI DEĞİL

DEM Partili Sırrı Sakık'ın 39 yaşındaki oğlu Cenk Sakık'ın ilk tartışması olmadığı ortaya çıktı. 2002'de Çankaya Lisesi'nde, aralarında Cenk Sakık'ın da bulunduğu öğrenci kavgasının da yargıya taşındığı öğrenildi.