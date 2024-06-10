İnsanımız zehirleniyor dünyamız kirleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen "Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması"nda konuştu. Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden gelen gençleri ağırlayan Erdoğan, tütün ve tütün ürünleriyle mücadeleye ilişkin mesajlar verdi."Milyarlarca dolarlık hacmiyle sigara endüstrisinin çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini hedef aldığını görüyoruz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Tütün endüstrisi yeni ürünlerle ve kanuni boşluklardan da faydalanarak insanların hayatı pahasına kazancına kazanç eklemektedir. Aslında rakamlar sorunun vardığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor. Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Tütün sadece insanı zehirlemiyor aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor. Dünya genelindeki çocuk nüfusunun yaklaşık yarısı tütün dumanının kirlettiği havayı solumak zorunda kalıyor.""Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle gençlerimizi sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdik. Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar çok önemli adımlar attık. Sağlık uyarılarının sigara paketleri üzerinde daha görünür ve etkili şekilde yer almasını sağladık. Dumansız hava sahası ve havanı koru kampanyaları ile toplumsal farkındalığı arttırmaya çalıştık. Tütün ürünlerine karşı en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler bizim hükümetlerimizdir. Tavizsiz tavrımız neticesinde ülkemizde sigara kullanımında az da olsa bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz."Programa Batman Sason'da yetiştirdiği çileklerle katılan Emrullah Işık, ailesinin 2007 yılına kadar tütün tarımı ile uğraştığını anlattı. Işık, "Şu anda ilçemizde yaklaşık 400 çiftçimizin geçim kaynağı çilek tarımıdır" dedi.Milli atlet Mizgin Ay da şu ifadeleri kullandı: "10 yaşında spora başladım ve antrenmanlarımda çok zorlanıyordum. Bir gün antrenmanda bayıldım ve hastaneye gittik. Sigara dumanı nedeniyle akciğer kapasitem düşmüş. Antrenörüm ailemle konuştu, 'Mizgin'in yanında kesinlikle sigara içilmesin' dedi. Bu uyarı olu sonuç verdi. İlk yılımda Türkiye Şampiyonu oldum." Bu arada Başkan Erdoğan, bugün de Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırlayacak.Sigaradumanı 4 binden fazla toksik ve kanserojen madde içeriyor. Tütün kullanmadığı halde tütüne maruz kalanların, yani pasif içicilerin durumu daha vahimdir. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl 700 milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor. Şahsımın ilk gençlik yıllarından itibaren sigaraya karşı verdiği mücadeleyi aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Yakın çevremizden başlamak suretiyle tütün kullanan herkesi bu meletin zararlarına karşı açıkça uyardık, onlardan bırakacaklarına dair söz aldık.Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Encümen, programa katılarak şunları söyledi: "Dünyamızın dörtte üçü sularla kaplı ve denizlerimizde en çok sigara izmariti atığıyla karşılaşıyorum. Denizlere ulaşan 8 milyon ton çöpün yüzde 73'ü sigara izmaritinden oluşuyor."